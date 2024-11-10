Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подставил победившего на президентских выборах в Соединенных Штатах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, продлив военное положение на Украине 5 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии