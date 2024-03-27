Захарова назвала ангажированной позицию США по расследованию атаки в «Крокусе»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала ангажированной позицию Соединенных Штатов по расследованию террористической атаки, которой 22 марта подвергся подмосковный концертный зал «Крокус сити холл».
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