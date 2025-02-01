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Военное обозрение

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Трамп об остановке конфликта на Украине: мы уже начали диалог с Россией

Трамп об остановке конфликта на Украине: мы уже начали диалог с Россией

Журналисты пытались узнать у Трампа, провел ли он переговоры с Путиным по украинскому конфликту, но американский президент вновь уклонился от прямого ответа.

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