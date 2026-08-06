Татвоенкомат: Подписывая контракт, кандидат может выбрать, где и кем служить

Михаил Захаров / «Татар-информ» В казанском пункте отбора на службу по контракту работают строго по военно-учетной специальности и личному желанию кандидата – вакансии есть во всех военных округах и родах войск.
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