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Хлебное дело с добавленной стоимостью

Хлебное дело с добавленной стоимостью

Дмитрий Козлов, генеральный директор холдинга «Коломенский», принял одноименный, убыточный на тот момент, московский хлебобулочный комбинат во второй половине 2013 года, за это полугодие выручка комбината составила миллиард рублей.

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