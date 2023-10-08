Хлебное дело с добавленной стоимостью

Дмитрий Козлов, генеральный директор холдинга «Коломенский», принял одноименный, убыточный на тот момент, московский хлебобулочный комбинат во второй половине 2013 года, за это полугодие выручка комбината составила миллиард рублей.
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