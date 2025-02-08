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Nissan, после провала переговоров с Honda, ищет спасение в партнёрстве с техногига...

Nissan, после провала переговоров с Honda, ищет спасение в партнёрстве с техногига...

Nissan, после провала переговоров с Honda, ищет спасение в партнёрстве с техногигантами, включая FoxconnЯпонский автопроизводитель Nissan готов к сотрудничеству с новыми партнёрами после того, как Honda в ответ на предложение о слиянии предложила Nissan стать её дочерней компанией.

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