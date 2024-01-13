Кто победил на выборах главы администрации Тайваня

Кандидат от правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации острова, набрав свыше 3,01 млн голосов после 2 часов подсчета, сообщает тайваньский телеканал TVBS.
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