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Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верхние строчки рейтинга социально-экономического развития регионов России за прошлый год заняли Москва и Санкт-Петербург, замыкают рейтинг Тува и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости*.

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