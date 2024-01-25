В Липецке участники акции «Студенческий десант» побывали на экскурсии в музее региональной полиции

Сотрудники полиции ОМВД России по Грязинскому району совместно с членом Общественного совета при районном отделе Валерием Кругловым в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» организовали для учащихся подшефной гимназии № 3 г.
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