«Бизнес может быть добрым делом»: Абдулганиев об адаптивной одежде

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил казанское предприятие по пошиву адаптивной одежды для детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья под брендом GT Dress, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
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