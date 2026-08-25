НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

«Бизнес может быть добрым делом»: Абдулганиев об адаптивной одежде

«Бизнес может быть добрым делом»: Абдулганиев об адаптивной одежде

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил казанское предприятие по пошиву адаптивной одежды для детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья под брендом GT Dress, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии