Стример Мэддисон: «Мою любимую танцовщицу на льду англосаксы дисквалифицировали на 4 года. Все настроение испортили, суки»

«Какая-то ужасная неделя! Сначала мой любимый теннисист Медведев проиграл финал тенниса какому-то рыжему итальянцу с фамилией Грешник (Синнер), а теперь мою любимую танцовщицу на льду (Кибер: речь о Камиле Валиевой) англосаксы дисквалифицировали на 4 года.