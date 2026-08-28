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Mercedes «не хватает денег» в Формуле 1: стоит ли верить жалобам Тото Вольфа?

Mercedes «не хватает денег» в Формуле 1: стоит ли верить жалобам Тото Вольфа?

LAT Images / MercedesПосле Гран При Нидерландов гонщики Mercedes сделали два громких заявления. Кими Антонелли сказал, что их машина больше не является самой быстрой в пелотоне, а Джордж Рассел назвал McLaren новым лидером.

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