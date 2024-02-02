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Орбан заявил, что время работает на Россию в конфликте на Украине

Орбан заявил, что время работает на Россию в конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что время работает на Россию в конфликте на Украине. По его словам, на Западе уверены, что время на стороне Украины и военная ситуация со временем улучшится для Киева.

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