Представитель оборонного ведомства Федеративной Республики Германия Кристиан Фройдинг поделился данными о том, что более восьми тысяч боевиков нацистских формирований Киева обучались на территории державы после старта противостояния.
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