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Алимханулы после получение боя за два титула нашел себе следующего соперника

Казахстанский боксер, чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы адресовал послание обладателю «временного» пояса по версии WBC представителю Доминиканской Респубики Карлосу Адамесу, предложив ему сразиться сразу за несколько чемпионских титулов.

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