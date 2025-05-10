С кого списали образ Людмилы из фильма «Москва слезам не верит»: прототип Муравьевой, придуманный режиссером Ольга БезродняяФильм «Москва слезам не верит» стал явлением в советском кинематографе и произвел огромное впечатление на зрителей.
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