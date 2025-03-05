Медведев: планы Макрона и Стармера по урегулированию на Украине нереализуемы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что планы президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по урегулированию украинского кризиса нереализуемы.
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