Медведев: планы Макрона и Стармера по урегулированию на Украине нереализуемы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что планы президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по урегулированию украинского кризиса нереализуемы.