Более 9 га земли город предоставил для реализации масштабных инвестпроектов в ЮВАО

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в 2023 году город предоставил инвесторам и застройщикам восемь земельных участков для возведения новых производств, торговых, деловых и других объектов на юго-востоке столицы.
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