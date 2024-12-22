Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Два выбора, которые должна будет сделать Россия

Два выбора, которые должна будет сделать Россия

Итак, судьба России предопределена с точки зрения власти, властно-политической подсистемы.Она есть и останется выборной - на ближайшие несколько столетий.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Как то всё за уши притянуто. Англичанка ни когда не теряла северную Америку. Внешняя торговля  завязана на эксклюзивный товар ( то что нет у других:сырьё,технологии) А при демократии может быть теневой диктатор. Автор ловко подгоняет факты сое своё мировоззрение.
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17 час.
Виктор Онегин
Перемены будут к 30 году этого столетия. Ждём
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17 час.
S
Sobering
Есть такая опасность, что прописано автором. Ну по типу этого. Примерно. Но будем надеяться, что Россию и тут пронесёт как фанеру над Парижем после победы над Западом.
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12 час.

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