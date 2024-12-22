Два выбора, которые должна будет сделать Россия

Виктор Онегин Как то всё за уши притянуто. Англичанка ни когда не теряла северную Америку. Внешняя торговля завязана на эксклюзивный товар ( то что нет у других:сырьё,технологии) А при демократии может быть теневой диктатор. Автор ловко подгоняет факты сое своё мировоззрение.

Виктор Онегин Перемены будут к 30 году этого столетия. Ждём