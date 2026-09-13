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ИА Регнум

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Бизнес-джет Cessna с певцом Вакьеро выкатился за пределы ВПП и загорелся

Бизнес-джет Cessna с певцом Вакьеро выкатился за пределы ВПП и загорелся

Двухмоторный бизнесджет Cessna 550 с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту бразильского города Парельяс.

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