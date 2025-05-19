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Почти 200 приморцев познакомились с «Маршрутом Великой Победы» от FESCO на всероссийской акции «Ночь музеев»

Почти 200 приморцев познакомились с «Маршрутом Великой Победы» от FESCO на всероссийской акции «Ночь музеев»

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») во время всероссийской акции «Ночь музеев» во Владивостоке представила программу «Читаем город – маршрут Великой Победы».

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