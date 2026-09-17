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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Кемеровской области-Кузбассе

Председатель СК России затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Кемеровской области-Кузбассе

В социальных медиа сообщается, что многодетная мать из Кемеровской области  в течение 10 месяцев борется за жизнь младшего ребенка, которому  с рождения поставили паллиативный статус.

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