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Татар-информ

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CNN: США едва не начали войну с Китаем из-за чат-бота

CNN: США едва не начали войну с Китаем из-за чат-бота

Весной этого года в ходе военной кампании против Ирана Соединенные Штаты из-за ошибочной информации, предоставленной искусственным интеллектом, едва не начали боевые действия против Китая.

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