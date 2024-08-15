9 муниципальных образований Дагестана присоединились к Проекту по созданию пляжей

Сегодня на встрече с главой региона заместитель Председателя Правительства, министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов представил информацию о том, что 9 муниципальных образований Дагестана направили заявки в Росимущество на получение участков береговой линии для создания пляжей.
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