9 муниципальных образований Дагестана присоединились к Проекту по созданию пляжей

Сегодня на встрече с главой региона заместитель Председателя Правительства, министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов представил информацию о том, что 9 муниципальных образований Дагестана направили заявки в Росимущество на получение участков береговой линии для создания пляжей.