В Перми из-за морозов отменили этап Кубка России по лыжным гонкам

В Перми из-за морозов отменили этап Кубка России по лыжным гонкамСпортсменам, готовившимся к участию в этапе Кубка России по лыжным гонкам в Прикамье, сообщили, что из-за аномальных холодов в регионе соревнования отменяются.
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