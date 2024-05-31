14 озер в Нижнем Новгороде оказались безопасными для купания

14 озер в Нижнем Новгороде и 1 в Нижегородской области оказались безопасными для купания. Результатами проверки на соответствие водоемов санитарным нормам делится региональное управление Роспотребнадзора.
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