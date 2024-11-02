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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о том, что Барриос выговаривал Караваеву: «Игровые моменты, ничего страшного. Слава выбил мяч в аут, нужно было сохранить»

Об этом заявил главный тренер «Зенита», отвечая на вопрос журналистов после игры с «Динамо» Махачкала (2:1).

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