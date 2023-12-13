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Парламентская газета

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Матвиенко назвала «важнейшее преимущество» Совета Федерации

Матвиенко назвала «важнейшее преимущество» Совета Федерации

Совет Федерации был и остается одним из опорных элементов государственного устройства России и принципиальным защитником прав и интересов регионов, соблюдения баланса между федеральным центром и субъектами РФ.

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Александр Хироников
Совет безопасности России средний возраст его членов составляет 62 года, медианный — 65 лет, а порог пенсионного возраста перешагнули 57% его членов, На втором месте в рейтинге самых возрастных российских органов власти — Администрация президента (АП), которая обеспечивает деятельность Владимира Путина и следит за исполнением его решений. Средний возраст руководства АП составляет 58 лет (медианный — 57 лет), а треть руководителей в АП уже перешли порог пенсионного возраста. Совет Федерации, средний возраст членов которого составил 57 лет, медианный — 58 лет, а количество пенсионеров в нем составляет 39%. Именно здесь служит самый пожилой федеральный чиновник — 92-летний сенатор Николай Рыжков. Его политическая карьера началась 47 лет назад — еще при Леониде Брежневе. Госпожа председатель, только третье место. Не достигли преимущества. И скажите пожалуйста, права и интересы каких регионов защищают например сенаторы Нарусова и 92-хлетний Николай Рыжков. Регионы жалко.
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15 час.
нина сафронова
🤫
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