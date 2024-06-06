На проспекте Кирова в Самаре начали ремонт дорожного полотна

Ремонт дорожного полотна на проспекте Кирова в Самаре уже начался. На этой важнейшей транспортной артерии города необходимо улучшить качество покрытия, так как оно негативно влияет на дорожное движение и создает пробки.
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