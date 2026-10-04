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Т—Ж: нехватка учителей-предметников в России достигла 11,5 тыс

Т—Ж: нехватка учителей-предметников в России достигла 11,5 тыс

В сентябре 2026/27 учебного года в школах России открыто 19,5 тыс. педагогических вакансий, из них 11,5 тыс.

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