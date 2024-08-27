Собянин рассказал о планах развития инженерно-коммунальной инфраструктуры

В Стратегии до 2030 года речь пойдет о развитии инженерно-коммунальной инфраструктуры: в частности, о капитальном ремонте жилья, а также о цифровой трансформации, которая позволит сэкономить миллиарды киловатт-часов электричества, литров воды и калорий тепла.