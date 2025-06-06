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Военное обозрение

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Обзор стратегической обороны Великобритании: основные моменты первоначального прочтения

Обзор стратегической обороны Великобритании: основные моменты первоначального прочтения

Правительство Великобритании опубликовало ожидаемый Стратегический обзор обороны (SDR). Обзор не содержит подробного описания всеобъемлющего будущего порядка боевых действий, но предлагает 62 рекомендации, которые, по словам министров, будут приняты в полном объеме.

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