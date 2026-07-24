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Царьград

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Москва предложила 38 парковочных мест на торгах в Восточное Измайлово

Москва предложила 38 парковочных мест на торгах в Восточное Измайлово

Департамент конкурентной политики Москвы объявил о продаже 38 парковочных мест в районе Восточное Измайлово.

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