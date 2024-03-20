Китайская компания State Grid помогает стимулировать лесной экотуризм во Внутренней Монголии

Гора Аэршань (A’ershan), расположенная в уездном городе Аэршан (A’ershan) в северо-восточном автономном районе Внутренняя Монголия, известна своим пышным лесом, вкусными горными продуктами, природными минеральными источниками, обширными лугами и великолепными вулканами.
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