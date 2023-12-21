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Академик Ушкалова: санкции Запада провалились из-за «ловушки большой страны»

Академик Ушкалова: санкции Запада провалились из-за «ловушки большой страны»

Как пишут «Известия» со ссылкой на статью главы Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарью Ушкалову, введенные Западом санкции в отношении России провалились из-за «ловушки большой страны».

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