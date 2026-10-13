Сказка о мышонке Пипе, Великом Мосте из семечек и дружбе, которая крепче камня

Ледяная вода Ручейковой реки сомкнулась над головой, вырвав из лап последнюю опору. Течение, злое и весеннее, швыряло мышонка Пипа о камни, а его намокший, свинцовый хвост тянул прямо в темную воронку.
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