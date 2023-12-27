В Молдову незаконно ввезли €197 тыс. и $19 тыс. Подозреваемые использовали международные системы денежных переводов

Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) 27 декабря провели девять обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег организованной преступной группировкой.
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