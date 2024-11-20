ТАСС: досрочные выборы президента Абхазии могут пройти до 19 февраля

Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти до 19 февраля — либо 15, либо 16 февраля 2025 года. Об этом проинформировал ТАСС, который сослался на источник в Центральной избирательной комиссии закавказской республики.
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