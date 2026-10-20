Последняя встреча президентов России и Китая прошла 31 августа 2026 года в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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