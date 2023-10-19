В Москве похитили библиотекаря крупнейшей исторической библиотеки

В правоохранительных органах российской столицы поделились информацией о том, что неизвестные похитили главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариту Стручеву и потребовали за неё выкуп в размере пяти миллионов рублей.
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