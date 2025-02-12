Член Комиссии США по изящным искусствам и специалист по России Родни Кук в интервью изданию РИА Новости заявил, что установление дружеских связей между Россией и Соединенными Штатами может привести к новому этапу в международных отношениях.
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