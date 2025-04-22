В Беларуси рассчитывают на продолжение в 2025 году межпарламентских контактов с КНР -- член Совета Республики

Минск, 21 апреля /Синьхуа/ -- В Беларуси рассчитывают на продолжение в 2025 году межпарламентских белорусско-китайских контактов и на проведение в Минске 2-го заседания Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран.
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