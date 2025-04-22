Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Беларуси рассчитывают на продолжение в 2025 году межпарламентских контактов с КНР -- член Совета Республики

Минск, 21 апреля /Синьхуа/ -- В Беларуси рассчитывают на продолжение в 2025 году межпарламентских белорусско-китайских контактов и на проведение в Минске 2-го заседания Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх