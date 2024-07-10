Сотни красноярцев смогут бесплатно обучиться новым профессиям

КРАСНОЯРСК, 10 июля, ФедералПресс. В рамках нацпроекта «Образование» в Красноярском крае на базе вузов и ссузов созданы курсы по профессиональному обучению и дополнительному образованию отдельных категорий граждан.
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