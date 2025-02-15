Аделия Петросян поделилась мыслями об отборе на Олимпийские игры

Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru Подопечная Этери Тутберидзе, чемпионка России Аделия Петросян, которая заняла промежуточное третье место после короткой программы, набрав 75,91 балл в финале Гран-при России — 2024/2025 поделилась мыслями о предстоящем отборе на Олимпийские игры 2026.
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