После смерти: Почему 3, 9 и 40 дни имеют особое значение и как правильно поминать усопших Юлия ПономареваПоминовение усопших – важный обряд в православии, который подчиняется определенным правилам и канонам церкви.
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