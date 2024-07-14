Планируется ли открытие границы между Финляндией и Россией в 2024 году?

Леонид Никитин

А зачем нам открытие границы с финами, они сотню лет нас ненавидят и ясно всё это показали. Они были и будут нашими врагами, хоть одно время это успешно скрывали. Открытие нужно каким то дельцам, но не народу России. Мы и так своим вечным все прощанием себе только беды приносим