Планируется ли открытие границы между Финляндией и Россией в 2024 году? Ирэн Орлонская12 июля глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила о возможности открытия Финско-российской границы при изменении обстановки в области безопасности.
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