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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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г. коллектив ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ посетил общереспубликанскую акцию ´Разам з мастацтвам´.

г. коллектив ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ посетил общереспубликанскую акцию ´Разам з мастацтвам´.

Акция проводится Молодежным театром эстрады при поддержке Министерства культуры и приурочена к празднованию 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

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