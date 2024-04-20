г. коллектив ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ посетил общереспубликанскую акцию ´Разам з мастацтвам´.

Акция проводится Молодежным театром эстрады при поддержке Министерства культуры и приурочена к празднованию 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
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