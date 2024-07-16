В Казани почти все бойцы возвращаются в строй после лечения в военном госпитале

Почти все бойцы возвращаются в строй после лечения в военном госпитале в Казани. Об этом сообщил руководитель лечебного учреждения, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бурмистров во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
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