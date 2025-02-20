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Петербургский дневник

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Выяснилось, что россияне выбирают к 23 Февраля на маркетплейсе

Выяснилось, что россияне выбирают к 23 Февраля на маркетплейсе

Цены на одежду и бритвы выросли За две недели до 23 Февраля на Wildberries, в сравнении с январем 2025 года, выросли продажи практичных товаров для повседневного использования, рассказали РИАМО в пресс-службе комплексной платформы управления e-com JVO.

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