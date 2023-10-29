Депутат Госдумы обвинил иностранные спецслужбы в беспорядках в Махачкале

Депутат Госдумы Александр Якубовский выразил мнение, что события в аэропорту Махачкалы были спровоцированы иностранными спецслужбами и, в частности, украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПСО).
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